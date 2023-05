Basta bimbi allontanati Arriva la rete “Pippi” "Così diamo un futuro alle famiglie in difficoltà"

di Martino Agostoni

Collaborazione tra scuola, famiglia e servizi sociali per realizzare assieme attività per migliorare le condizioni di vita dei bambini, e poi progetti educativi domiciliari, l’individuazione di operatori di riferimento per il benessere dei figli, azioni di vicinanza solidale per trovare anche fuori dal nucleo familiare amicizie e aiuto nella quotidianità e quindi la costituzione di gruppi di genitori per promuovere momenti di confronto e condivisione sulle questioni legate alla vita famigliare.

Sono alcuni degli interventi che verranno realizzati con “Pippi”, l’acronimo di Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione gestito dalla Regione in collaborazione con il governo a cui è stato ammesso l’Ambito territoriale di Monza composto assieme anche ai comuni di Brugherio e Villasanta. Si tratta di un programma di raccordo tra le diverse istituzioni e professionalità attive in ambito sociale ed educativo sul territorio con l’obiettivo di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie e per cui l’Ambito di Monza ha ottenuto un finanziamento di 62.500 euro. “Pippi” punta a sostenere le famiglie con situazioni di difficoltà attraverso azioni positive e reti sociali per favorire la crescita dei bambini ma anche i legami affettivi dei loro genitori.

Il programma avrà una durata iniziale di 18 mesi ed entrerà nella fase operativa a settembre con l’avvio di tutte le attività previste, insieme alla formazione specialistica degli operatori. Quello di Monza era uno dei due Ambiti in Regione Lombardia a non aver ancora partecipato al programma, e la candidatura è stata presentata nei mesi scorsi dall’assessorato al Welfare per rispondere alle prestazioni e servizi che i Comuni devono assicurare per garantire i diritti delle famiglie e dei bambini.

"Vogliamo occuparci delle famiglie e dei bambini in modo serio e concreto - spiega l’assessore Egidio Riva - Per questo abbiamo voluto colmare il vuoto degli ultimi anni portando anche nel nostro territorio i livelli essenziali delle prestazioni che altri ambiti hanno già raggiunto. Anche questo è avere a cuore il futuro della famiglia".