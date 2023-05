Basilico tira dritto E l’opposizione attacca la Giunta fotocopia

di Gabriele Bassani

Gli elettori hanno confermato il sindaco (con il 73% delle preferenze) e il sindaco ha confermato i suoi assessori, per presentarsi all’inizio del nuovo mandato con la stessa squadra del primo.

Andrea Basilico ha deciso di non modificare la compagine amministrativa, nemmeno con l’ingresso in squadra di una nuovo assessore, come inizialmente ipotizzato, preferendo per il momento restare con soli 3 colleghi di giunta, con l’obiettivo ribadito di ridurre la spesa per le indennità.

C’è ancora Riccardo Basilico, confermato con il ruolo di vicesindaco e le deleghe a Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, Oriano Campi, con delega ad Ecologia, Sport, Centro anziani, manifestazioni ed eventi e Gloria Basilico con delega a Istruzione e Cultura, associazioni culturali, manifestazioni ed eventi. I Servizi sociali restano in capo al sindaco, mentre per le manutenzioni e il verde viene affidata una delega al consigliere comunale Roberto Pagani. Una ulteriore delega consigliare è assegnata a Simone Pozzi, sul fronte dello sviluppo della Comunità energetica rinnovabile e della innovazione tecnologica. Infine alla consigliera Cristina Troncale, che lavorerà in team con Sara Fumagalli e Alessandra Maggio, sono affidate le deleghe alla comunicazione e all’istituzione dell’Ufficio diritti animali. "Per il momento abbiamo deciso di riequilibrare i carichi di lavoro, modificando le deleghe, e proseguire con l’assetto attuale, poi col tempo valuteremo eventuali modifiche", ha spiegato il sindaco Basilico.

"In questa fase è prioritario per noi riuscire ad andare avanti velocemente con i progetti avviati. Con questa rimodulazione degli incarichi mi auguro di poter imprimere l’accelerazione necessaria per i nostri progetti". Le nuove deleghe hanno suscitato molte perplessità nel gruppo d’opposizione Progetto in Comune: "Abbiamo un assessore con delega al Centro anziani ma non abbiamo nessuno delegato alle politiche per i giovani. Grave dimenticanza, o segnale delle vere intenzioni politiche, superati i proclami elettorali. È davvero curioso notare poi come ci siano ben due assessori con delega a manifestazioni ed eventi ma non ci sia, ad esempio, nessun delegato ai Servizi Sociali o al Commercio. Da questi atti si intuiscono le priorità dell’Amministrazione leghista".