Monza, 2 novembre 2024 – Salvataggio questo pomeriggio. Intorno alle 14 una squadra dei vigili del fuoco di Monza è intervenuta a recuperare un barbagianni rimasto impigliato con una zampa fra i rami di un albero ad alto fusto in via Sempione.

Il barbagianni recuperato dai vigili del fuoco

Per raggiungere il rapace è stato necessario servirsi di un'autoscala. Messolo in salvo, l'animale è stato restituito fra le braccia della sua padrona, che lo cercava da giorni nei quali il rapace era stato segnalato più volte in giro per la città.