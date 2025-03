Bar vandalizzato. Preso ed espulso il responsabile

Le vetrine del bar erano state fatte “saltare“. Solo uno dei tanti atti vandalici o tentativi di furto che nelle scorse notti si sono registrati nel centro di Monza. La novità è che almeno nel caso del 12 febbraio scorso in via Italia il responsabile è stato rintracciato.

"Prosegue il lavoro di presidio dei quartieri, con un impegno significativo nelle indagini che consentono di risalire all’identità degli autori di illeciti sul territorio" fanno sapere dalla polizia locale. Grazie a un’attenta attività investigativa, la polizia locale ha identificato l’uomo, un cittadino di origine nordafricana irregolare sul territorio italiano e già noto alle autorità, il quale nel frattempo era già stato accompagnato su disposizione della Questura di Monza e della Brianza in un centro per il rimpatrio verso la Tunisia ed espulso dall’Italia il 21 febbraio 2025. Le indagini, che hanno così chiuso l’iter legale avviato a seguito dell’atto vandalico, sono state condotte dal Nucleo intervento rapido motociclisti della polizia locale, che ha analizzato i filmati di videosorveglianza e incrociato diversi elementi per arrivare all’identificazione.

Un intervento che si inserisce nella più ampia strategia di monitoraggio e contrasto alla criminalità che ha portato all’identificazione di circa cento soggetti dall’inizio dell’anno. "Questo risultato - afferma l’assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia - dimostra l’efficienza e la professionalità dei nostri agenti, impegnati costantemente a garantire sicurezza e legalità, attraverso un controllo capillare del territorio e tramite precise e puntuali attività d’indagine laddove vengono commessi atti criminali".

Da.Cr.