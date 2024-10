Bancarelle, giostre e cibo. Arriva la sagra di Lissone

La musica, la fiera e il grande mercato lungo le strade a ridosso del centro. Ma soprattutto le giostre, vera attrazione immancabile della festa, così come le bancarelle. Un lungo fine settimana di divertimento per la città nel nome della tradizione. Sarà quello che offrirà la Sagra di Lissone, la kermesse che ogni ottobre attira migliaia di persone. Il countdown in città è già iniziato e fervono i preparativi. Da oggi aprirà i battenti in piazzale degli Umiliati, la grande piazza che solitamente ospita il mercato, il sempre atteso Luna Park, un parco divertimenti con più di 80 attrazioni tra giostre, stand gastronomici e street food: sarà in funzione fino a lunedì, tutti i giorni da mattina a sera. A questo si affiancheranno le bancarelle della fiera, allestite oggi, domenica e lunedì dalle 8 alle 23, domani dalle 14 alle 23 nell’area tra via Volturno e via dei Mille. Lunedì mattina ci sarà poi il grande mercato della sagra, con più di cento ambulanti dalle 8 alle 14 lungo via Solferino, via San Martino, via don Minzoni, via Dante Alighieri, via Cavour, via Santi Pietro e Paolo e via Padre Ugolino da Lissone. Tra gli eventi culturali collegati alla Sagra, domani alle 21 nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, si potrà assistere al “Concerto della Sagra“, un’esibizione bandistica con l’ensemble di Consonanza Musicale (foto) diretto da Marcello Rosa, con ingresso libero.

F.L.