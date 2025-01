Bambini e ragazzi studiano da attori. Partono i laboratori di recitazione

Ripartono a febbraio i corsi di teatro, a cura di Teatro Binario Nova, con un’offerta e variegata anche per bambini e adolescenti tenuti da Eugenio Fea Bosia e Valentina Sicchetti. Si parte con il corso propedeutico per bambini dai 6 ai 10 anni, il mercoledì dalle 16.45 alle 18. Il corso propedeutico per adolescenti dagli 11 ai 18 anni, il mercoledì dalle 18 alle 19.30, sarà un primo vero avvicinamento al teatro. In una fase della propria formazione intensa e importante come l’adolescenza, avere la possibilità di mettersi in contatto con se stessi, con il proprio corpo, la propria voce, la propria emotivit sarà un momento di crescita. L’offerta prevede anche un laboratorio per chi ha almeno tre anni di esperienza, con Chiara Petruzzelli. E poi un corso di avvicinamento al teatro dai 18 anni in su. Infine un corso intermedio con Enrico Roveris. Info allo 039.2027002 o via mail a scuola@binario7.org.

V.T.