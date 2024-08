Bagnino accoltellato per un lettino a Finale Ligure: aveva chiesto di alzarsi a un ragazzo in vacanza La vittima è un giovane di origini egiziane. Arrestato un 19enne brianzolo, l’accusa è tentato omicidio aggravato da futili motivi: dopo l’aggressione bighellonava con in tasca il coltello sporco di sangue