Aveva rapinato un ottico col taglierino: rintracciato a casa, deve scontare oltre 4 anni

Con un taglierino, si era datto consegnare l’incasso in un negozio di ottica. Ma non solo, perché nel suo curriculum aveva anche i reati di lesioni personali ed evasione. Gli agenti della Questura di polizia di Monza hanno rintracciato e arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano un cittadino italiano di 40 anni, domiciliato a Monza. Rintracciato acasa alle prime ore dell’alba, doveva scontare una pena a 4 anni e 2 mesi di reclusione. LI reati per cui era stato condannato erano stati commessi tutti fra il 2019 e il 2020, nel 2016 era già stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi comuni da sparo nonché esplosione di colpi di arma da fuoco in via Tevere.

Da.Cr.