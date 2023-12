L’Autodromo di Monza si rifà il look: 21 milioni di ristrutturazioni per tenersi la Formula1 Dal nuovo asfalto fino alla restaurazione del “sottopasso dei box”: sono tanti gli interventi che verranno fatti sulla pista. Lavori al via l’8 gennaio: l’obiettivo è essere pronti entro metà giugno per il sopralluogo Fia