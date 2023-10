Auto e capannone a fuoco. Doppio intervento dei Vf

Doppio intervento la notte scorsa da parte dei Vigili del fuoco di Bergamo e del distaccamento di Dalmine e di Zogno. Alle 23.40 3 squadre sono accorse a Pontida per per l’incendio di 4 auto parcheggiate in via Dante. Spente le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area compromessa. Non è ancora chiara la causa che ha innescato il rogo. Ma non è stato l’unico intervento dei pompieri. Sempre martedì ma alle 20.30, sono intervenuti, con i volontari di Treviglio, per un rogo di un capannone a Spirano, in via Campo Romano. Anche qui l’area è stata messa in sicurezza. Nessun ferito. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Treviglio per gli accertamenti. F.D.