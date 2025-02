Autisti di mezzi pesanti. Due aziende assumono

Si cercano autisti per veicoli pesanti. Azienda di trasporti di Usmate Velate cerca 1 autista con patente CE+CQC e scheda tachigrafica. Si richiede esperienza di 1 anno alla guida del bilico trasporto giornaliero, ore settimanali come da normativa, licenza media. Contratto a tempo indeterminato. Candidature a ido.vimercate@afolmb.it, indicando il riferimento 7JAN2510. Media azienda del settore autotrasporti conto terzi, logistica e magazzino a Brugherio cerca 1 autista patente CE per guida veicoli pesanti per trasporto merci su strada con utilizzo di scheda tachigrafica, monitoraggio operazioni di carico e scarico dal camion, assicurandosi che tutto sia svolto nel modo corretto. Indispensabili esperienza di minimo 1 anno nella mansione, patenti C-CE. Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Candidature a ido.monza@afolmb.it, indicando il riferimento dell’annuncio di lavoro 6FEB252.