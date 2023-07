Autista arrestato per due rapine a Milano e Besana in Brianza

In arresto un autista autore di due rapine, una a Milano, l’altra a Besana in Brianza, dove risiede. Decisivo un video delle telecamere di sicurezza che in alcuni fotogrammi avevano rivelato un tatuaggio sul collo – la scritta "Ora pro nobis", "Prega per noi" – che ha condotto i militari a un 28enne. Che ora resterà dietro alle sbarre per un anno. L’ultima rapina, a Besana, risale al 7 luglio del 2021 ai danni del negozio “Dream Store” di via Santo Sudario, dove il bandito era entrato a volto coperto con una pistola e ne era uscito con oltre 400 euro. Catturato il 6 agosto, una seconda prova della sua colpevolezza era arrivata dopo la perquisizione della sua abitazione, dove erano stati trovati i vestiti indossati il giorno della rapina e la pistola, rivelatasi poi falsa, una copia di una Calibro 9.

Son.Ron.