Auser, l’impresa della solidarietà Un bilancio sociale da record

di Martino Agostoni

Oltre 100mila ore di attività, più di 15mila persone assistite, quasi 900mila chilometri percorsi per portare servizi e fare accompagnamenti, e poi 24 tonnellate di alimenti raccolti e distribuiti, più di 10mila telefonate di compagnia oppure anche oltre 100 eventi organizzati sul territorio.

Se fossero i dati di un’azienda il risultato di questo lavoro avrebbe generato un utile stimato in 1,77 milioni di euro e invece sono i numeri prodotti nell’ultimo anno dal servizio di volontariato di Auser Monza e Brianza, una rete di 20 associazioni con 3.335 soci attiva sul territorio per la promozione sociale e l’assistenza agli anziani e che ieri, a Nova Milanese, ha presentato il suo bilancio sociale del 2022. Un report dell’attività svolta nel corso dell’ultimo anno su tutto il territorio provinciale grazie all’impegno di 441 volontari attivi nelle 20 associazioni brianzole Auser, 13 delle quali sono dedite ai più svariati servizi di volontariato rivolti alle persone anziane e le altre 7 sono impegnate in attività di promozione sociale.

E nel corso di 12 mesi l’’impresa’ Auser è arrivata a dare assistenza a 15.351 persone, effettuando con i suoi 134 mezzi di servizio disponibili 57.617 accompagnamenti, facendo 762 consegne farmaci e spesa oppure 9.690 pasti a domicilio per un totale di 896.443 percorsi in Brianza.

E poi c’è stata l’attività di dare compagnia a persone sole con 10.289 telefonate, sono state organizzate 106 feste ma anche 10 viaggi, e i volontari hanno anche realizzato corsi per un totale di 6.150 ore di incontri e lezioni. È un servizio su cui si è provato a fare una stima del valore economico e il risultato indica che Auser Monza e Brianza ha dato nel 2022 un ’utile’ al territorio di 1.772.171 euro.

"Sono dati di straordinaria rilevanza – ha commentato il presidente provinciale di Auser Pietro Albergoni – e indicano anche la piena ripresa delle attività nel corso del 2022, una tendenza che è ulteriormente in crescita per l’anno in corso. Particolarmente importanti sono state le nuove collaborazioni, in particolare con Ats Brianza sulla telefonia sociale, con i vari Comuni sul supporto ai malati oncologici e al sostegno alle persone non autosufficienti, e con coloro che assistono i malati di Alzheimer. La crescita esponenziale delle attività ludiche, ricreative, sociali e culturali – sottolinea Albergoni – rappresentano un insieme di risposte alle difficoltà e ai nuovi bisogni delle persone anziane del nostro territorio".

La presentazione del bilancio sociale 2022 è stata anche l’occasione per Auser Monza e Brianza di definire le scelte per rafforzare la sua rete con l’obiettivo di potenziare le attività in essere e di sperimentare nuove risposte ai crescenti bisogni delle persone. In particolare è emerso che "il miglioramento della collaborazione con i Comuni e le strutture socio sanitarie, attraverso un modello a rete con le altre realtà del terzo settore, sono il presupposto per affrontare le solitudini degli anziani, le cronicità e le non autosufficienze – spiega una nota di Auser –. Particolare attenzione si intende dedicare alle attività di socializzazione, per l’invecchiamento attivo, della solidarietà, l’accoglienza e del dialogo intergenerazionale".