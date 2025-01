Aumentano i parcheggi in via Palestro

Più parcheggi in via Palestro, ma la spesa è lievitata del 58%. Nel 2023 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del progetto “Cavour in piazza… non in parcheggio“, riguardante il posteggio in via Palestro: ora è arrivato il momento di cominciare l’opera che ha l’obiettivo di una riqualificazione urbana della via realizzando nuovi stalli per il posteggio delle auto, in adiacenza di piazza Cavour e del parco Emanuele de Ermenulfis.

L’Amministrazione ha dato la possibilità di rinunciare ad una minima porzione del parco per recuperare un’area utile alla realizzazione dei parcheggi, senza intaccare gli alberi secolari presenti nel parco. L’aumento dei posti auto è un punto d’arrivo pensato in una zona decisiva, in quanto vicina a una piazza e a un parco pubblico. L’accessibilità da via Cialdini e il senso di marcia non subiranno modifiche. Il progetto esecutivo risponde all’esigenza di poter disporre di un maggior numero di posti auto a ridosso della piazza Cavour e del parco. Sarà anche riqualificato il marciapiede in asfalto su via Palestro che oggi appare molto deteriorato. Con la carenza di posteggi, il progetto voluto dalla giunta guidata da Luca Santambrogio (in foto) farà ricavare più aree di sosta. Si valorizzerà il nuovo percorso pedonale realizzato con una pavimentazione in cubetti di porfido che per materiale e posa va in continuità con quella esistente su via Cialdini. L’importo complessivo dell’opera è pari a 125mila euro. La data di inizio lavori sarà comunicata nelle prossime settimane.

Son.Ron.