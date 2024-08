Aule silenziose per una scuola più inclusiva

Aule più silenziose per aiutare i ragazzi speciali. All’interno dell’istituto comprensivo di via Sauro dal prossimo anno scolastico in due classi saranno una realtà. Una sarà alla primaria di via Manzoni e la seconda alla secondaria di via Nelson Mandela di via Ghandi. Le due classi saranno dotate di nuovi pannelli fonoassorbenti. "È ormai un ‘esigenza che dovrà essere presa in considerazione da tutti i plessi scolastici", spiega il dirigente scolastico Giuseppe Scaglione. L’intervento fa parte di quelli coperti dai fondi Pnrr. I pannelli saranno di grande aiuto agli allievi autistici, che faticano maggiormente a gestire i rumori forti, senza perdere la concentrazione.

"Secondo le stime pubblicate dai dati Autism and Developmental Disabilities Monitoring del CDC degli Stati Uniti d’America circa 1 bambino su 36 è affetto da disturbi dello spettro autistico (ASD); i pannelli fonoassorbenti permettono di contenere il riverbero e il rumore di fondo nelle aule – spiega il sindaco Samuele Consonni (nella foto) –. Il materiale fonoassorbente riduce il riflesso dei suoni, rendendo gli ambienti rumorosi più armonici e omogenei all’ascolto. Al momento è stato possibile utilizzare i soldi del Pnnr solo per due classi. In futuro ci si augura di avere fondi per allargare il progetto ad altre aule". Nelle classi e nelle zone di condivisone l’inquinamento acustico interferisce negativamente con la comunicazione e l’apprendimento, oltre a portare un maggiore stress psicologico. I pannelli sono ancora in fase di allestimento. Per giovedì 12 settembre saranno pronti per il ritorno sui banchi.

Son.Ron.