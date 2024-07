Attività fisica alla portata di tutti. Il centro sportivo si rimette a nuovo

Era una richiesta avanzata da tempo dagli sportivi lissonesi, visto che le vecchie attrezzature sono ormai datate e in parte rovinate, mentre gli atleti che le usano sono sempre in gran numero. Ora finalmente il Comune ci metterà mano, creando nuovi spazi, più adatti e confortevoli per giocatori, arbitri e per tutti coloro che gravitano attorno alle associazioni. Partiranno a breve i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi e magazzini a servizio del centro sportivo di via Deledda, la struttura che sorge a nord della città, nella frazione di Santa Margherita: il municipio ha assegnato un paio di giorni fa l’appalto per gli interventi da portare avanti a una ditta romana, che ha offerto uno sconto di poco più del 16 per cento sui costi e ha battuto la concorrenza di una quarantina di imprese. Ora i sarà l’aggiudicazione formale del cantiere, quindi potranno prendere il via le opere. I lavori dovrebbero durare 4 mesi, per una spesa di oltre 500mila euro.

Il centro sportivo di via Deledda è composto da 2 campi da calcio. Attualmente la struttura è affidata in concessione gratuita alla società calcistica Campagnola Don Bosco, storica realtà della frazione. L’impianto sportivo oggi necessita di nuovi spogliatoi e locali accessori: gli edifici-container esistenti, adoperati per le squadre e come magazzino e deposito delle attrezzature, non bastano più. Oltretutto i prefabbricati sono in alcuni casi datati e in cattivo stato di conservazione. Per questo, in base al piano approvato dalla Giunta, verranno demoliti e smantellati per lasciare posto a 2 nuovi edifici, sempre prefabbricati, uno riservato agli spogliatoi per le squadre, gli arbitri e a un locale infermeria, dotato di sistema di climatizzazione, mentre l’altro sarà adibito a magazzino e cucina-bar. Saranno poi rifatte le pavimentazioni e create pensiline di collegamento.

Fabio Luongo