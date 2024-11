Desio, scritte e disegni osceni: attacco al monumento per papa Pio XI

Desio, 21 novembre 2024 – In passato si erano registrati episodi di sporcizia nelle vasche delle fontanelle, episodi di degrado soprattutto durante le feste di Carnevale, mai però si era arrivati a deturpare in maniera pesante e anche volgare il monumento dedicato a Pio XI nella piazza principale di Desio. Qualche giorno fa è successo, con ignoti che hanno imbrattato la statua con scritte e disegni osceni con delle bombolette spray. Appena ricevuta la segnalazione, il vicesindaco Andrea Villa ha fatto un sopralluogo e ha fatto rimbombare il suo sdegno: "È una azione da condannare, è stato colpito uno dei simboli della città, il monumento al più illustre dei desiani".

Un gesto che non si vuole lasciare passare: "Abbiamo immediatamente mobilitato la polizia locale, che sta visionando le telecamere della zona nel tentativo di risalire ai responsabili - prosegue Villa -. In piazza e nei dintorni ci sono telecamere sia pubbliche che private".

Intanto, l’Amministrazione comunale si è mobilitata anche per ripulire il monumento imbrattato, attenendosi alle indicazioni della Sovrintendenza. L’intervento è previsto per sabato.

I lavori di rimozione delle scritte vandaliche saranno effettuati mediante getti d’acqua a pressione 150° e micro sabbiatura, con successiva applicazione antigraffiti sulle fioriere in marmo mediante triplice mano di soluzioni di micro-cere, volte a creare una barriera protettiva incolore, reversibile e rimovibile con getti d’acqua calda a pressione. Quindi verrà messa una barriera protettiva per evitare nuove situazioni di questo genere.

"Con l’intervento - dice il vicesindaco - ci si augura di scongiurare futuri atti vandalici di questo genere, avendo protetto il monumento con i prodotti antigraffito, ripristinando il decoro del monumento nell’intento di demotivare i malintenzionati a ripetere tali atti". È già stata pulita la parte in marmo che è protetta da una sostanza specifica per evitare che la vernice faccia presa. I vasi invece non avevano questa sostanza protettiva e sono fatti di un materiale poroso che assorbe molto, per questo serve un intervento più specifico che verrà fatto sabato mattina.