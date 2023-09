Ats e ristoratori a Vimercate aiutano i clienti a mangiare sano

La dieta mediterranea nel menu dei ristoranti di casa per aiutare i clienti a cambiare stile di vita. Confcommercio Vimercate adotta il progetto di Ats Monza e Brianza “Pasto sano & quotidiano“ per locali che propongono piatti salutari, "un modo per spingere il pubblico a scegliere il proprio benessere", spiega l’associazione di categoria. L’obiettivo è creare una rete di esercizi sul territorio impegnati su questo fronte, le ricette saranno valutate dall’Azienda sanitaria che fornirà anche il logo dell’iniziativa per aiutare gli avventori a orientarsi nella scelta, quando devono prenotare. Per informazioni 039667101.