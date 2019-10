Monza, 4 ottobre 2019 - Life Tourism ricerca 120 animatori turistici per la stagione invernale e 350 per la stagione estiva 2020. La ricerca è rivolta a persone anche alla prima esperienza per Sharm El Sheik, Spagna, Grecia, Dubai, Zanzibar, Svizzera, Austria e per hotel e villaggi in Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Lazio, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige. Life in collaborazione con Domina Travel ricerca inoltre animatori per Domina Zagarella a Palermo, uno dei più rinomati hotel della Sicilia, Domina Coral Bay a Sharm el Sheik, il villaggio italiano all’estero più grande al mondo con 3.000 italiani ogni settimana.

I ruoli ricercati: animatore sportivo contattista, mini club e responsabile mini club, fitness, dj, coreografa, scenografa, capi animatori, assistenti bagnanti, animatori/maghi o micromaghi. Si offre contratto a tempo determinato rinnovabile. La retribuzione varia a seconda dell’esperienza. Ai candidati verrà fornito viaggio, vitto e alloggio, assicurazione infortunistica, contribuzione e kit divisa. È gradita esperienza nel campo ma si prendono in considerazione anche candidati non esperti. Si richiede la conoscenza dell’inglese e nel caso del russo e del tedesco, la disponibilità a viaggiare per almeno due/tre mesi consecutivi. Per candidarsi occorre inviare un curriculum vitae con foto a ad@animazionelife.ch e per conoscenza a eures@afolmet.it, indicando il ruolo interessato, la disponibilità per il lavoro e il riferimento dell’annuncio 102/2019. Veronica Todaro