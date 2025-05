Aspiranti chef: ecco il nuovo corso

Un corso di formazione gratuito per disoccupati e inoccupati che desiderano lavorare in qualità di aiuto cuoco/chef. Il fine formativo del corso, promosso da Micro Onda Group, è quello di dotare i partecipanti delle abilità tecniche e pratiche indispensabili per gestire con competenza una vasta gamma di preparazioni culinarie, partendo dalle tecniche base per impasti e salse fino alla creazione di piatti complessi e innovativi.

Il corso intende sviluppare la capacità di applicare correttamente le norme igienico-sanitarie in cucina, eseguire tagli e cotture accurate, e realizzare ricette bilanciate e saporite, permettendo ai partecipanti di acquisire sicurezza e indipendenza nella preparazione di menu completi, sia per uso personale sia professionale.

Obiettivo quindi diventare un cuoco certificato con gli insegnamenti di un maestro stellato. Il corso gratuito, che si terrà a Monza, darà al termine anche l’opportunità di lavorare in città. Requisiti per partecipare: residenza o domicilio in Regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non essere iscritto a nessun corso di formazione, età compresa fra i 18 e 65 anni, essere in possesso della patente B.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame con media minima del 70% sarà rilasciato un certificato riconosciuto a livello internazionale. Per informazioni e iscrizioni tramite Corsidia: http://corsidia.org/corsi-di-formazione-gratuiti-per-disoccupati-a-monza-brianza.

Veronica Todaro