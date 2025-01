Aspettando l’arrivo delle ruspe: "Pronti al via libera del masterplan"

"È un bene che se ne parli", commenta l’assessore alla Programmazione territoriale Fabrizio Figini. "Bene anche la raccolta firme". Intanto il sindaco, Filippo Vergani, con l’intera Giunta ha raccolto l’invito dei commercianti della città che hanno chiesto di fare il punto della situazione sui lavori all’interno dell’area dismessa. L’incontro si è tenuto ieri sera nella sala consiliare.

"In un anno – sottolinea Figini – sono stati abbattuti 79.200 metri quadrati di capannoni a sud. Si tratta di demolizioni controllate, in totale sicurezza. Proseguono inoltre le bonifiche sotto il controllo di Arpa, Provincia e Ats per gli aspetti sanitari, bonifiche propedeutiche ai lavori futuri. Inoltre sono stati rimossi quella parte di rifiuti abbandonati illegalmente da cui poi era scaturito l’incendio, oltre 2mila tonnellate di spazzatura".

Se apparentemente agli occhi dei cittadini pare tutto fermo, visto il peggioramento della questione sicurezza, in realtà in Comune si lavora velocemente per arrivare a far entrare le ruspe il prima possibile.

"Già ad aprile per l’edizione del Fuori Salone, Alcova porterà dentro la Snia una parte di installazioni – prosegue l’assessore –. Il che significa un mese di lavori prima e una ulteriore parte di Snia presidiata. Prima però, già il mese prossimo, il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il Piano di governo del territorio e quindi il masterplan sull’area Snia già votato. Da fine marzo quindi gli operatori commerciali potranno iniziare a programmare i propri lavori".

L’ipotesi è quella di partire già a giugno con tutta la logistica e la parte commerciale di media struttura di vendita nelle vicinanze dell’attuale Iperal. Anche la parte di Snia che si affaccia sul centro storico sarà interessata dai lavori, con la realizzazione del commercio di vicinato urbano e una parte di residenziale. "I tempi sono certi – conclude Figini – da aprile si deve partire".

V.T.