Arriva Vassallo. L’altro bomber di casa Leon

Nella prima parte di campionato mancherà alla Leon Mattia Bonseri, in fase di recupero dopo l’intervento di inizio giugno. Niente paura perché in attacco Joelson avrà l’imbarazzo della scelta nonostante l’assenza di uno degli attaccanti più forti e prolifici dell’Eccellenza italiana. Il direttore sportivo Marco Sala regala infatti al tecnico brasiliano un altro pezzo da novanta per la categoria. Si tratta di Andrea Vassallo (nella foto), che la scorsa stagione si è diviso, sempre in Eccellenza, tra il Muggiò e il Pavia segnando in tutto otto reti. Aveva fatto meglio l’annata precedente quando in forza alla RG Ticino, in Eccellenza piemontese, era andato in doppia cifra a quota 10 gol. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, nel 2016 lo vuole Brocchi nel Brescia in serie B dove segna anche un gol ad appena 19 anni. Poi scende in C tra Carrarese, Catania e Renate nell’anno del Covid. Poi la D con Vis Artena e Real Calepina. Il primo anno di Eccellenza lo gioca all’Accademia Pavese, nel girone di ritorno della stagione 2021/22 segna otto reti.

Ro.San.