Arriva “Rina“ lo sportello per gli over 65

Lo sportello comunale allarga il suo raggio di azione. Un operatore sarà dedicato ad aiutare gli over 65 e le persone fragili a fare le pratiche. Si ampliano i servizi offerti dallo sportello di Villa Raverio. Dopo l’aiuto per le pratiche digitali e gli altri sportelli, come per lo sportello badanti e stranieri, arriva “Rina“, lo sportello dedicato agli over 65 non autosufficienti o con limitazioni dell’autonomia personale, e al loro caregiver. Lo sportello di via Pascoli sarà attivo su appuntamento. Un operatore qualificato aiuterà i cittadini fragili per compilare le pratiche dedicate, oltre a fornire loro importanti suggerimenti.

Un servizio che cammina a pari passo con la tecnologia e le esigenze dei cittadini. Gli spazi erano stati attivati nel 2022 dall’amministrazione, ed erano stati fin dall’inizio un riferimento importante per i besanesi. All’inizio è partito il servizio per le pratiche digitali ormai indispensabile. Come l’iscrizione a scuola dei figli e tutti i servizi scolastici che poi negli anni ha continuato a evolversi. Un servizio che negli ultimi anni è in continua evoluzione aprendo spazi alle diverse associazioni del territorio. Non solo. La giunta Pozzoli oltre ad avere ampliato i servizi offerti, allo sportello di Villa Raverio ha anche perseguito un aumento costante di partecipazione da parte delle associazioni del territorio, offrendo loro uno spazio per tutte le diverse attività di volontariato. Questa sinergia tra istituzioni locali e società civile aiuta a rendere questo importante servizio non unicamente come un punto di accesso, ma anche un punto di ritrovo e collaborazione per la comunità besanese.

Son.Ron.