Arriva Barilaro poliziotto contro le mafie

Si insedierà ufficialmente il 27 novembre negli uffici di via Montevecchia. Un poliziotto esperto (anche) di criminalità organizzata. Dal 20 novembre lascerà infatti il suo incarico dopo poco più di un anno e mezzo il Questore Marco Odorisio, destinato agli uffici di Padova. Al suo posto il Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della polizia di Stato ha designato (già dallo scorso 12 ottobre) Salvatore Barilaro, attualmente vicario della Questura di Lecce. Originario di Vibo Valentia, in Calabria, 56 anni, sposato con due figli, Barilaro dopo aver iniziato come responsabile dell’Ufficio antimafia nella Divisione di Polizia anticrimine e della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, nel 2010 è stato promosso primo dirigente mentre era responsabile della Scuola allievi agenti della polizia di Stato di Vibo Valentia.

Nel corso degli anni, ha guadagnato due encomi solenni e due attestati di lode per operazioni contro il narcotraffico.

Trasferito a Bari e a Napoli quale capo della segreteria tecnica del Questore, era stato Capo di Gabinetto della Questura di Crotone e dirigente del Commissariato P.S. di Lamezia Terme.

Nel febbraio del 2013 era stato trasferito a Roma come responsabile della II Divisione del 1° Reparto della Direzione Investigativa Antimafia a Roma, dove si era occupato delle attività di indagini preventive sui fenomeni criminali ‘ndrangheta, camorra, mafie pugliesi, lucane e straniere ed allogene. Nominato Vicario del Questore di Cosenza e dal 2019 del Questore di Potenza, era passato infine a svolgere lo stesso incarico a Lecce.

Ora, la promozione a Questore di Monza e Brianza..

Dario Crippa