Arriva a teatro l’Ora Felice. Spettacolo fra ebbrezza e note

Due donne che hanno lasciato tutto, hanno dato le dimissioni dalle loro vite precedenti e si apprestano a una nuova avventura nel mondo del vino. I clienti seduti ai tavolini per l’inaugurazione e un dj chiamato ad animare la serata, un demone capace di guidare le vite attraverso l’ebrezza e la musica. E poi qualcosa del passato che torna a turbare questa nuova vita, tra colpi di scena, equivoci e vicende incalzanti. Sono i pezzi che compongono il mosaico della pièce teatrale dal titolo “Ora Felice“, uno spettacolo coinvolgente e ironico che verrà portato in scena oggi alle 18.30 sul palco del Bloom di Mezzago: protagonisti della rappresentazione saranno gli attori Francesca Albanese, Silvia Baldini, Antonello Cassinotti e Laura Valli della compagnia Qui e Ora Residenza Teatrale. Il testo vuol essere il frutto della nostra contemporaneità, del bisogno di ritrovarsi, di scoprire un nuovo senso delle cose dentro un mondo che sempre più sconcerta e disorienta. Temi che vengono affrontati calando il pubblico dentro la storia, partendo dalla scelta, fatta da più di 3 milioni di persone in Italia dal 2021 in qua, di lasciare la propria vita precedente per iniziarne una nuova, sulle tracce di una felicità possibile.

Nel corso dello spettacolo si ride, si sogna ma si riflette anche. Biglietto d’ingresso 8 euro, ridotto a 6 euro. L’evento fa parte della rassegna teatrale “45° Parallelo“, organizzata dal centro multiculturale di via Curiel per dare spazio a realtà e compagnie del territorio, più o meno note, e che proseguirà domenica 30 con “Novecento - Storia del pianista sull’Oceano (e tutte quelle balle)“, rilettura da parte dell’attore Simone Mauri e del regista Stefano Rovelli del celebre monologo scritto da Alessandro Baricco.

F.L.