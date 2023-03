Arpa, pianoforte e voce soprano esplorano la grande classica

Composizioni per strumenti e voce, in bilico fra tardo romanticismo e contemporaneità. Brani tutti accomunati dal fatto di essere stati scritti da musiciste, del presente e del passato e che mostreranno un lato meno frequentato della grande classica. È quanto proporrà il concerto per arpa, pianoforte e soprano che si terrà oggi alle 21 nella sala civica Carlo Cattaneo di via Verri, sotto il titolo “Per metà sei donna e per metà sei sogno“. A eseguire i pezzi sarà il Trio Sonnenschein formato da Letizia Eriano all’arpa, Chiara Di Muzio al pianoforte e Ronja Weyhenmeyer come voce soprano. Sarà l’occasione per ascoltare le pagine evocative della celebre compositrice francese Cécile Chaminade accanto a quelle della franco-irlandese Augusta Holmès.

E poi le musiche romantiche, nutrite di impressionismo e di ispirazione melodica, di Mél Bonis, e quelle della compositrice vedanese Beatrice Campodonico. Autrice apprezzata, docente al Conservatorio prima di Novara e poi di Milano, Campodonico sarà presente in sala per presentare in prima persona al pubblico la sua composizione che verrà poi suonata dal Trio Sonnenschein. L’evento è organizzato dal Comune. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione chiamando lo 0392201075. Gli amanti della grande musica classica potranno poi continuare a coltivare la loro passione in Brianza con un doppio appuntamento tra il pomeriggio e la serata di domenica. A Lissone alle 16 nella sala polifunzionale della biblioteca civica di piazza IV Novembre andrà in scena il concerto “La donna nella musica tra classicismo e romanticismo“, con protagonisti la violinista Alyona Afonickina, la pianista Fiorenza Ronchi e il chitarrista Gianluigi Picone.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Musicale Lissonum. Ingresso libero, per informazioni e prenotazioni chiamare il 3474915031 o scrivere ad [email protected]hotmail.it. A Sovico, invece, alle 19 al teatro OppArt concerto lirico-strumentale del Duo D’Elia-Dolgasheva: il pianista Gianfranco D’Elia e il soprano Ekaterina Dolgasheva interpreteranno alcune arie tratte da opere celebri.

F.L.