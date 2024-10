Area Cambiaghi. Visita al cantiere: "Piazza pronta per fine mese"

La neo-assessora a Mobilità, Viabilità e Trasporti Irene Zappalà è scesa subito in campo, ieri mattina, per monitorare forse la più rilevante opera urbanistica e viabilistica attualmente in corso in città, la riqualificazione di piazza Cambiaghi.

"Voglio capire concretamente cosa succede e sono andata personalmente in cantiere per vedere come stessero procedendo i lavori – dichiara l’assessora –. Mi piace avere un approccio diretto con ciò di cui mi occupo. Considero piazza Cambiaghi uno dei dossier più importanti su cui intervenire".

"I lavori stanno proseguendo bene – chiarisce –, solo gli interventi al parcheggio interrato, in particolare sui giunti, hanno dato qualche intoppo, ma ora tutto sta procedendo senza problemi". Non dovrebbero esserci ritardi dunque sul termine dei lavori previsto per fine ottobre, che riconsegneranno una piazza riqualificata con una nuova pavimentazione, più vegetazione e qualche accorgimento urbanistico di pregio. Per quanto riguarda il nodo parcheggi – cioè l’interrogativo se saranno ancora presenti come prima –, è il sindaco di Monza Paolo Pilotto a dare un chiarimento. "Stiamo ancora valutando – dichiara il primo cittadino –. Bisogna capire che la piazza ora è nostra, e non occorre avere fretta. Se il parcheggio verrà realizzato subito dopo la riapertura dei mercati, o un mese dopo, o due mesi dopo, non farà differenza. Prima è più saggio chiarire in che misura siano necessari".

Intanto i lavori di riqualificazione di area Cambiaghi proseguono dal 25 giugno, da quando cioè si è iniziata a rifare tutta la pavimentazione di 6mila metri quadrati della piazza, per un costo di 1 milione e 100 mila euro. La precedente pavimentazione in pietra lastricata sarà sostituita da asfalto stampato, simile a quello usato nella piazza del municipio, che le conferirà una forma rettangolare sagomata, caratterizzata da un ingresso a U, e la parte iniziale, venendo da via Colombo, sarà arredata in maniera tale da essere punto di ritrovo, con a ridosso un’area verde. Verrà inoltre rifatta parte dell’impianto elettrico, con l’installazione di nuove videocamere, per migliorarne le condizioni di sicurezza e conferirle una piena vivibilità.

