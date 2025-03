Ardor Lazzate, esame nella tana della Sestese. Il Meda cerca un miracolo con la Caronnese

Della spedizione brianzola in Eccellenza, nessuna è in lotta per il primato. Avremo sicuramente una squadra ai playoff (la Leon), forse due se l’Ardor Lazzate da qui alla fine vincerà sempre e davanti, nella fattispecie il Mariano, quinto, lascerà qualche punto per strada, anche se l’ultimo mese di cammino dei gialloblù rischia di condannarli a una fine anticipata, non nelle previsioni del club. Oggi pomeriggio la trasferta di Sesto Calende al cospetto di una Sestese abbastanza tranquilla con i suoi 36 punti. Nel girone A la situazione più preoccupante è quella del Meda, la squadra meno produttiva nel girone di ritorno di tutta l’Eccellenza lombarda con soli 2 punti conquistati. Nonostante la terz’ultima posizione oggi la squadra di Cairoli sarebbe retrocessa visti i 9 punti di ritardo sul treno delle squadre a 32 che comprende anche la Lentatese che oggi gioca un vitale scontro diretto casalingo con la Vergiatese (34). Mentre i bianconeri ricevono al “Mino Favini” una Caronnese in piena lotta promozione con Pavia e Solbiatese, protagoniste una contro l’altra del match più importante.

Nel girone B conta tantissimo in chiave salvezza Fucina-Olginatese che finisse oggi il campionato sarebbe lo spareggio valido per il primo turno dei playout. Con una vittoria l’undici di Luciano Pace allargherebbe a otto punti il delta mettendo una prima ipoteca seria sulla salvezza diretta. Occasione d’oro invece per la Leon imbattuta da quando Ghidelli ha assunto il comando delle operazioni. Gli orange ospitano una Manara praticamente retrocessa e sperano di rosicchiare terreno alle quattro battistrada tutte impegnate in trasferta (tra cui la Cisanese, seconda, ad Arcore).

Ro.San.