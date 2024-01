Apre martedì lo spazio compiti con quattro prof

Da martedì prossimo si realizza un progetto molto atteso dalla Giunta Verbicaro: lo Spazio Compiti. Questo progetto è stato approvato nell’ultimo Consiglio comunale. Il nuovo servizio, rivolto agli studenti iscritti alle scuole medie, è gratuito per le famiglie e sarà organizzato il martedì e il venerdì dalle 15 alle 17 sino al termine dell’anno scolastico in corso. Come ha spiegato l’assessora ai servizi sociali Rosangela Viganò, "sono tanti gli alunni che a casa non sono aiutati, per diversi motivi e problematiche famigliari".

Lo spazio sarà coordinato da Matilde Matteo che fa parte della cooperativa il Melograno. Inoltre, gli studenti saranno seguiti da quattro insegnanti pensionate. Il progetto è realizzato insieme alla comunità pastorale San Vittore. Il parroco don Riccardo Castelli è sempre presente su ogni tema che riguarda i suoi parrocchiani. Un occhio di riguardo in più per la gioventù. Grande soddisfazione del sindaco Antonio Verbicaro che vede i ragazzi, i volontari e la parrocchia che ancora una volta vanno avanti spediti cooperando insieme. Contemporaneamente a questo progetto, il 12 gennaio è decollata la seconda edizione del Progetto Basket Adolescenti Briosco, che ha preso il via in collaborazione tra la cooperativa sociale La Grande Casa, l’ufficio di piano dell’Ambito di Carate Brianza e il Comune di Briosco. Anche quest’anno sono previsti quattro incontri tra adolescenti che frequentano il campetto da basket locale messo a disposizione gratuitamente, le loro competenze verso i bambini più piccoli sotto la coordinazione di Marco Vailati.

Son.Ron.