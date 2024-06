Appunti di viaggio tra la Corea del Sud e la vetta del K2

Immagini e parole per raccontare angoli poco noti del mondo. Proiezioni e testimonianze in prima persona per muoversi tra la Corea e l’Himalaya, senza spostarsi dalla Brianza. Un doppio appuntamento con viaggiatori-narratori che porteranno a conoscere luoghi lontani, più o meno accessibili, ma sempre di grande fascino, tra storia, natura e tradizioni. Domani alle 21 nella sala civica di via Verri a Biassono l’incontro dal titolo “Corea del Sud, la terra della prima pietra“, col giornalista e scrittore di viaggio Alberto Caspani che condurrà tra l’isola sacra di Jeju e antiche verità di sciamani. Venerdì 14 toccherà a “Chogori, Dapsang, Monte Godwin-Austin o più semplicemente K2 (Ketu)“, con Veronica Ardia e Nicola Massariello.