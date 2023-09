Apprendistato duale a Monza: cresce l'esperienza di scuola e lavoro

Ben 12 partner si uniscono all’Ufficio scolastico territoriale (ex Provveditorato), per offrire agli studenti percorsi di apprendistato duale (parte dell’anno scolastico a scuola e parte al lavoro), con gli istituti tecnici e professionali della Provincia. La firma dell’accordo giovedì alla Fondazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza. I commercialisti sono fra i nuovi partner, insieme a Agenzia per il lavoro Randstad, l’Unione Artigiani e l’Agenzia per il lavoro Gi Group. Con le nuove collaborazioni, l’accordo coinvolge ora ben 12 partner, tra associazioni territoriali, enti pubblici e agenzie per il lavoro, potenziando efficacia e impatto di questa iniziativa sul territorio. L’apprendistato duale è un’nnovazione nella didattica, come spiegano i vertici Ust Monza Brianza: già dall’anno scolastico 2022-2023, nella Rete degli Istituti Tecnici e Professionali del territorio, 10 studenti hanno conseguito il diploma di maturità attraverso questo coinvolgente percorso di apprendistato. Si ottiene un diploma di scuola superiore svolgendo, nel mentre, un lavoro con regolare contratto. Il percorso si realizza attraverso ore di lavoro e formazione in azienda, nonché ore di istruzione a scuola, seguendo le modalità definite da un piano formativo personalizzato, concordato tra l’istituzione scolastica e l’azienda. Il percorso è accessibile a tutti gli studenti tra i 15 e i 25 anni, cui è garantita la possibilità di acquisire competenze pratiche e teoriche fondamentali per la crescita professionale. Consente di raggiungere competenze altamente qualificate per affrontare le sfide del mondo del lavoro. "L’apprendistato duale è anche uno strumento per il contrasto dell’abbandono scolastico tra i giovani – fa notare la dirigente dell’Ust Vincenza Maria Berardi – fenomeno che ha una incidenza ancora elevata, corrispondente al 12,7% in Italia, ben oltre l’obiettivo UE del 10%. Si propone, inoltre, di contribuire alla riduzione del tasso di disoccupazione giovanile. Nel primo anno di attuazione dei protocolli di partnership a Monza e Brianza, sono stati sviluppati ben 80 percorsi, distribuiti tra 5 istituti tecnici e istituti professionali. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti i partner che hanno già aderito nel 2022 al primo accordo".

C.B.