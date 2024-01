Apprendista o tirocinante nella gestione del personale

Azienda del settore elaborazione elettronica dati contabili e del lavoro con sede in Lissone cerca 1 collaboratore da inserire nella posizione di apprendista/tirocinante per affiancamento alla consulente del lavoro per pratiche connesse alla gestione del personale delle aziende clienti (assunzioni, elaborazione Lul, predisposizione e invio denunce mensili ed annuali contenzioso). Si richiedono diploma di laurea in ambito economico, utilizzo Word, Excel, internet ed email e preferibile conoscenza di Paghe Infinity Zucchetti, preferibile possesso patente B e possesso di auto e di esperienza (in base a contratto da proporre). Si offre contratto di apprendistato professionalizzante o tirocinio extracurriculare, full time o part time su 5 giorni la settimana. Termine per la candidatura martedì 13 febbraio. Info e invio curriculum a ido.monza@afolmb.it, rif. 118JAN242/2.1.