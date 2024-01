Appello per Ginko la “pantera“ paurosa

Si chiama Ginko, ma a frenare la sua adozione c’è la paura. All’apparenza sembra una pantera in miniatura, ma Ginko non è coraggioso ed ha paura persino della sua ombra. "È nato a marzo 2023 – fanno sapere dal rifugio dell’Enpa di Monza dove è ospitato e coccolato dai volontari –. Ginko è già vaccinato e sterilizzato e ha un carattere piuttosto timido e indipendente. Non ha ancora imparato a fidarsi del tutto delle persone e degli altri animali, ma si lascia avvicinare con la scusa del gioco e di qualche premietto". Per Ginko i volontari dell’Enpa cercano una famiglia un po’ speciale, che abbia soprattutto tanta pazienza e tempo da dedicargli sia per le coccole sia per la socializzazione. "Meglio non una persona alla prima esperienza nella gestione dei gatti: con Ginko ci vuole un po’ di pazienza e conoscenza dei mici", precisano i volontari. Chi vuole aprire le porte della casa e del cuore a questa piccola pantera per nulla coraggiosa può scrivere a adozioni.gatti@enpamonza.it.