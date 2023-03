Aperto il parcheggio sostenibile nel centro disegnato dall’archistar

Mercoledì è stato tagliato il nastro del nuovo parcheggio di via Zara, ieri il battesimo con le prime auto parcheggiate. Da ieri 86 nuovi posti auto sono stati messi a disposizione dei cittadini dalle 7.30 alle 20. Un’opera attesa che rappresenta un tassello importante nella realizzazione del progetto di riqualificazione di piazza Gio.I.A., realizzata secondo i più moderni criteri di sostenibilità: terreno permeabile per consentire il drenaggio dell’acqua piovana, illuminazione a led nell’ottica del risparmio energetico, alberature che mitigano le temperature e catturano anidride carbonica.

Il progetto di riqualificazione della piazza è stato affidato all’architetto paesaggista di fama internazionale, Michel Desvigne, per disegnare il nuovo volto del centro storico di Nova. A determinare la scelta dello studio parigino dell’architetto Desvigne, noto in tutto il mondo per i progetti di valorizzazione degli spazi pubblici con una particolare attenzione a grandi parchi e giardini urbani, è stata la sua sensibilità unica sull’uso del verde come materia di progettazione, dove il paesaggio è alla base dei grandi piani di rigenerazione urbana. La sua capacità di creare con elementi anche semplici, ma mai banali, nuovi spazi vivibili quotidianamente dai cittadini. "Per la riqualificazione e valorizzazione di piazza Gio.I.A. – spiega il vicesindaco Andrea Apostolo – fin dall’inizio le nostre scelte sono state improntate a una qualità elevata. Dall’avvio di un percorso partecipativo per definirne la vocazione, alla collaborazione con il Politecnico di Milano, fino alla scelta di coinvolgere un professionista di alto profilo".

Veronica Todaro