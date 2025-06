Anziana disabile prigioniera dei rifiuti: "Aiutatemi"

Un cumulo di rifiuti, tra vecchi mobili, scaffali, sedie rotte e perfino uno scooter abbandonato. È questo lo scenario che da nove mesi campeggia davanti al box di un’abitante di via Pellegrini 17, quartiere Cantalupo, in una palazzina Aler. Una situazione che ormai si protrae da novembre scorso, in un ping pong tra Aler, amministratore condominiale e Comune su chi debba intervenire. Nel mezzo, una signora di 85 anni, con disabilità, che non riesce più a utilizzare il suo garage. "Sono nove mesi che denunciamo questa situazione - spiega Michele Quitadamo, referente per il diritto all’abitare di Asia Usb Monza – ma ancora nessuno è intervenuto. Prima ci hanno detto che doveva agire Aler, poi l’amministratore ci ha rimandato al Comune, che a sua volta ha rimandato a lui e ad Aler. Un ping pong burocratico senza uscita".

Intanto l’ammasso di rifiuti sta aumentando. La maggior parte parrebbe provenire dalle cantine del condominio del civico 12, a loro volta colme di rifiuti. La signora, che ha difficoltà motorie, ha scritto più volte a tutte le istituzioni coinvolte. Costretta a parcheggiare lontano, nei posti per disabili disponibili in strada, ogni spostamento si trasforma in un percorso a ostacoli. Quando piove poi, il terreno si trasforma in fango, e con l’estate il rischio igienico diventa serio. Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, è al corrente della situazione. "Ho dato disposizione agli uffici di verificare se il Comune possa intervenire in autonomia, anche se si tratta di un’area privata, con un amministratore condominiale incaricato - spiega il sindaco -. Possiamo far intervenire Sangalli, ma sono spese extra per il Comune. Le competenze, in questo caso, sarebbero dell’amministrazione condominiale". Poi lancia un appello: "Consiglierei un gesto di comunità. I residenti, insieme, potrebbero spostare i rifiuti, almeno per liberare il box alla signora".

Alessandro Salemi