Antenna, scontro sul canone. La società taglia la quota. Sindaco pronto alle vie legali

Antenna dei telefonini, l’azienda decide unilateralmente un taglio di oltre il 90% del canone annuo versato al Comune di Cogliate, che prova a far valere le proprie ragioni. Si tenterà la conciliazione, ma non è escluso che si finisca in causa, come ha ribadito il sindaco Andrea Basilico. La vicenda riguarda l’antenna di via Guido Rossa, attiva da molti anni. L’azienda che la gestisce ha deciso di versare al Comune il Canone unico patrimoniale “antenne”, anziché quello previsto dal contratto d’affitto in vigore. "Il Comune riceveva un canone annuo di circa 10.000 euro - spiega il sindaco -. All’improvviso, la società ha applicato la norma sul canone unico patrimoniale, versando 800 euro". La società fa riferimento alla legge 160/2019 che ha equiparato le antenne della telefonia alle infrastrutture di servizi primari, concedendo una sorta di corsia privilegiata per le installazioni su aree pubbliche e fissando un canone poco più che simbolico. L’amministrazione, dopo i solleciti per il mancato versamento del canone, ha inviato una ingiunzione di pagamento, aprendo il contenzioso con la società.

La società rivendica il diritto di applicare il Cup al minimo di legge, ma il Comune, forte di diverse sentenze, ribatte che lo stesso si deve applicare solo su beni "indisponibili" del Comune, come strade o piazze. Diverso è il caso di un’area come quella di via Guido Rossa, dove il Comune potrebbe decidere di farci un parco giochi, un’area cani o altri servizi. "Tenteremo la via della mediazione - conclude il sindaco - ma siamo pronti a resistere in tribunale per vedere riconosciuto il nostro diritto".

Ga.Bass.