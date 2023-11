Animali, sapori e giochi di una volta. Torna la Fiera di San Martino

Mostre di animali e mezzi agricoli, i mestieri di una volta e il mercato agro-alimentare, i vecchi giochi in legno dei nonni, le sculture create in diretta con la motosega e i piatti della tradizione gastronomica locale, come buseca e cassoeula. Ma anche esposizioni di dipinti, l’intrattenimento per i bambini e l’esperienza di montare un cavallo per i più piccoli. La Brianza contadina torna protagonista con due giorni di iniziative per la classicissima Fiera di San Martino. Piazza Italia e largo Pontida, assieme ai giardini di Villa Verri e all’oratorio San Luigi, ospiteranno la kermesse per tutto il weekend. Si comincerà sabato alle 9 in largo Pontida con “La vecchia fattoria di Pontoglio” che proporrà una mostra zootecnica e i mestieri di una volta, con il mercato agro-alimentare e le bancarelle degli artigiani. L’associazione sportiva Horses Team farà provare ai bimbi l’emozione del battesimo della sella, mentre il servizio cucina farà gustare specialità del territorio. Dalle 15 si potranno visitare le raccolte etnologiche del Museo civico Verri e la mostra “Balocchi al Museo - Giocattoli del passato”. Per tutta la giornata in Ca’ de Bossi si potranno ammirare i dipinti e le opere d’arte contemporanea della mostra “Autunno“del Gruppo Pittori Biassonesi e la sera, dalle 19, in oratorio cena con specialità brianzole. Domenica dalle 9 alle 18 fattoria e mestieri del tempo che fu, esposizione di macchine agricole, mercato e cucina tipica in largo Pontida, mentre in oratorio ci saranno attività per i bambini, i gonfiabili e “I giochi dei nostri nonni in legno”, oltre a una dimostrazione in cui verranno create sculture in legno con la motosega.

Gusto e tradizioni protagonisti pure a Lissone: da domani a domenica in piazza Liberà i mercatini “Sapori d’Autunno... e tartufi”, con prodotti tipici regionali e di artigianato, attrazioni per i bimbi e risotto tartufato delle Langhe d’asporto.

F.L.