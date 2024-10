Angeli del fango. Una nuova casa da 450mila euro

Finalmente partiranno i lavori per realizzare la nuova sede del gruppo intercomunale di protezione civile di Veduggio e Renate. È stato aggiudicato l’appalto e il cantiere aprirà entro la fine di ottobre ed entro la prossima estate la sede sarà operativa. Sarà la Radice Costruzioni Srl di Rho a costruire la nuova sede in via Libertà davanti alla scuola Segantini. Il costo è stato stimato in 450mila euro di cui 250mila finanziati da Regione Lombardia e 200 dal Comune di Veduggio. Risorse che si sono rese disponibili dal progetto della nuova biblioteca all’interno dell’ex municipio, grazie al contributo di due aziende private, Agrate Spa e Fontana Gruppo, che usufruiranno dell’incentivo “Art Bonus“.

L’azienda di costruzioni in sede di gara ha offerto un ribasso pari al 10,71 per cento, che equivale a 385.277.12 euro oltre A oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 10.051,38 euro per una somma contrattuale complessiva di 395.328.50 euro, oltre l’Iva. La sede avrà un piano interrato per ospitare il magazzino e il garage dei mezzi e un piano terra di circa 130 metri quadrati. Sarà provvisto di una sala riunioni, sala radio, doppi servizi, cucinotto e altri due locali. Il tempo stimato per la realizzazione della nuova casa della protezione civile è di 8 mesi; quindi, l’inaugurazione è prevista per l’estate 2025. È importante per il gruppo intercomunale di Veduggio e Renate avere una sede unica per ufficio e ricovero mezzi. Attualmente i volontari si devono infatti sdoppiare tra l’ufficio di via dell’Atleta e la rimessa della scuola primaria dove trovano posto mezzi e attrezzature. Il gruppo è nato ad aprile 2004, oggi il responsabile è Roberto Boso e ha 25 volontari.

Son.Ron.