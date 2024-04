Aneddoti e racconti con l’umorismo di Andrea Paone

Racconti, aneddoti personali e ricordi tutti da ridere, tra umorismo, irriverenza e osservazione disincantata della realtà, rievocando la crescita in una famiglia divorziata, l’esperienza dei disturbi alimentari e del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ma anche le avventure in giro per il mondo, le paure legate al volo e le riflessioni dei 30 anni. Sarà tutto questo e molto altro lo spettacolo di stand-up comedy dal titolo “Divergente“: il protagonista sarà l’autore e comico Andrea Paone, che lo porterà in scena oggi alle 21 al Griller Hop di viale Elvezia a Monza. A scaldare il pubblico ci penserà un altro stand-up comedian, Marco Moretti.

F.L.