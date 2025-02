“Andy e Norman“, un classico del teatro sul palco del Santa Maria

Un mix esplosivo di humour, comicità e critica sociale, tra scambi esilaranti, con due amici che per amore si ritroveranno a mettere in discussione tutto, dall’amicizia alla carriera. È lo spettacolo teatrale “Andy & Norman“, una commedia e grande classico di Neil Simon: verrà proposta sabato alle 21 al cineteatro Santa Maria di via Segramora a Biassono. A interpretare il testo saranno gli attori della compagnia La Lampada. Ambientata nella San Francisco degli anni ‘60, la commedia segue le vicende di Andy e Norman, amici, colleghi e coinquilini che lavorano per giornali di cronaca, impegnati nello sforzo di completare un testo teatrale, ma a distrarli e a cambiare tutto arriva la nuova vicina di casa, Sophie. Biglietto d’ingresso dai 13 ai 15 euro, acquistabili online su www.cineteatrobiassono.org/ticket. Info via WhatsApp allo 039.23.22.144 o scrivendo a info@cineteatrobiassono.org.

F.L.