Andrea Pinca, il centroboa-addetto stampa del Nuoto Club

Ancora tre sfide per conservare il primo posto nel girone 2 e affrontare così i playoff per la serie A2 con alcuni vantaggi. Un’avventura che Andrea Pinca (nella foto), giocatore del Nuoto Club Monza, si prepara a vivere su due fronti.

Il 24enne monzese, oltre a ricoprire il ruolo di centroboa (sei le reti realizzate in questa stagione), è pure l’addetto stampa del club biancorosso. I suoi comunicati, di conseguenza, sono la sintesi di confronti vissuti in presa diretta, senza il filtro di intermediazioni o aggiustamenti da parte di terzi.

Nei pezzi che Andrea invia dopo le partite a giornali e siti internet di informazione, insomma, non ci sono sofisticazioni: c’è solo pallanuoto al 100 per cento. Una volta archiviato il confronto acquatico, legge il referto arbitrale e guarda il video della partita.

Poi miscela il tutto con le impressioni lasciategli dalla sfida finita da poco. Andrea, oltretutto, non sta progettando un futuro da giornalista. I suoi studi vanno in tutt’altra direzione: ha conseguito la laurea triennale in biotecnologie. Ora sta studiando biotecnologie industriali e sta svolgendo un periodo di tirocinio a Monza.

"Non penso – precisa con modestia Andrea Pinca – di avere le competenze giornalistiche necessarie. Mi piacerebbe lavorare nel settore della ricerca, in qualche azienda".

Intanto Monza, a tre giornate dal termine della stagione regolare, ha sei punti di vantaggio in classifica su Aquatica Torino e Pallanuoto Bergamo. "Il vantaggio è buono – aggiunge Andrea -, ma non dobbiamo assolutamente illuderci. Non è ancora finita".