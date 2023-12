Andrea Macheda, il “gladiatore“ della cucina e della solidarietà

Da Roma a Monza, passando per Formentera. Un tragitto che ha portato Andrea Macheda (al centro nella foto), 29enne imprenditore nel settore della ristorazione con laurea in scienze motorie, ad aprire in Lombardia due locali dedicati esclusivamente alla tradizione culinaria della capitale. Un’esperienza professionale che era stata preceduta dall’apertura di un locale nell’isola di Formentera. Macheda decide poi di tornare in Italia per proporre le specialità romanesche. La prima Taverna di Rugantino è nata nel 2019 a Lurago d’Erba. La versione monzese è stata inaugurata a marzo in via Ramazzotti e nel 2024 farà rotta verso Bergamo. Intanto, il titolare ha promosso un’iniziativa ad alto tasso di solidarietà: per festeggiare il quarto compleanno dall’avvio di questa attività, ha deciso di devolvere a due associazioni oltre 10mila euro, ovvero l’incasso ottenuto in una serata dai due locali dove imperano i piatti più succulenti della romanità. La somma verrà divisa tra le associazioni “Quelli che... con Luca“ e “Abilitiamo“. La prima è stata fondata da Andrea Ciccioni nel ricordo del figlio Luca, morto di leucemia a 10 anni. Abilitiamo è stata costituita a Cantù per iniziativa di 5 famiglie con figli autistici. L’obiettivo è di dare una casa a giovani adulti autistici. "Per noi – spiega Macheda – la solidarietà è un valore portante". Nel 2022 la stessa iniziativa permise di raccogliere 12mila euro.

Gianni Gresio