Andrea Cavallini torna al Meda: obiettivo promozione con Giovanni Cairoli

Il divorzio nel novembre del 2022 fu abbastanza burrascoso, con la squadra, fortissima, sì al secondo posto ma a -6 dalla vetta e da pochi giorni battuta 5-0 proprio dal Saronno, l’allora capolista e che poi sarebbe diventata, la stagione scorsa, la sua di squadra. È in poche righe la sintesi della fine della prima parte della storia che lega Andrea Cavallini, bandiera da giocatore della Base, e il Meda. Meda a cui ha fatto ritorno nei giorni scorsi, sempre con il ruolo di direttore sportivo, per dare nuovamente l’assalto al campionato di Promozione abbandonato circa tre anni fa. Il tempo è medico, si dice, l’intelligenza e la maturità delle persone adulte appiana tutto ed ecco che l’accoppiata con Giovanni Cairoli si è ricomposta per provare a dimenticare l’ultima annata – o meglio, il girone di ritorno – culminata con la retrocessione. "Ma tra me e Gio il rapporto è sempre stato molto buono", esordisce Cavallini per scansare via qualsiasi dubbio. "Eravamo proprio a Meda insieme qualche settimana fa, seduti in tribuna uno a fianco all’altro per assistere alla gara dei playoff di serie C tra Renate e Giana e tra una chiacchiera e l’altra mi ha chiesto: ma perché non torni con noi? Perché no, la mia risposta e il matrimonio si è fatto. Qui posso lavorare in autonomia, decidere sui giocatori e ci siamo già messi sotto per costruire la squadra. Che, lo anticipo, cambierà parecchio rispetto a maggio. Vuoi la categoria, vuoi la volontà di mettere forze fresche e con la testa sgombra. Dopo una retrocessione è giusto così".

Prima notizia, una smentita sulle voci di radiomercato che circolano attualmente. "Picci? No, non verrà a Meda. Lo escludo. Non è il profilo di attaccante che cerchiamo". Cavallini è più possibilista su Manuel Personé, 15 gol in Eccellenza quest’anno al Calvairate, 19 l’anno scorso e sempre in abbondante doppia cifra nell’esperienza di Muggiò. "La trattativa in questo caso c’è ed è a buon punto". Se dovesse andare in porto e restasse anche Samuele Calvi, a Meda si formerebbe una coppia offensiva deluxe per la categoria. "Stiamo lavorando per costruire una squadra in grado di competere per il vertice". E le prime indiscrezioni indicano che la strada è quella giusta.