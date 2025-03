Andrea Boga lascia la Giunta. Sarà magistrato

Andrea Boga lascia la politica per indossare i panni da magistrato. Sarebbe dovuto diventare il prossimo vicesindaco, come prevedevano gli accordi di una staffetta fra Stefania Tagliabue e lui alla costituzione della nuova Giunta Santambrogio dopo l’esito delle ultime elezioni amministrative del 2022. Boga ha però superato entrambe le prove di esame, scritto e orale, del concorso per magistrato ordinario ed entra pertanto in magistratura, probabilmente dopo le ferie. Dovrà scegliere in quale sezione, se civile o penale, e a quale sede fra quelle disponibili. Ma certamente in autunno lascerà la politica e il suo posto in Giunta, dove riveste deleghe importanti: Urbanistica, Verde, Attuazione piano AT1, Bilancio Partecipato, Personale, Regolamenti e semplificazione amministrativa. La divisione e separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) è infatti uno dei principi fondamentali del sistema democratico. L’augurio di tutti i medesi è che possa prima portare a termine l’approvazione del Regolamento del Verde, di cui Meda ha particolarmente bisogno. Il giovane politico di Meda, 32 anni a maggio, in forza alla lista civica Santambrogio sindaco, oltre ad avere un curriculum di tutto rispetto è donatore del sangue al centro Avis di Meda. Oltre a essere appassionato di politica, arte e lettura, pratica vari sport a livello dilettantistico, in particolare sci e running.

In passato ha praticato anche golf.

Son.Ron.