Anche sul Realdino si farà manutenzione

Il Comune di Carate Brianza otterrà 277mila euro per il Ponte Realdino con i suoi 115 anni di storia alle spalle e non pochi acciacchi. L’imponente opera d’arte, costituita da due arcate aventi funzione di sostegno della sovrastruttura di impalcato, venne inaugurata nel 1908. Per il ponte della Sp6 sono previsti adeguamenti sismici, impermeabilizzazione, scarico delle acque piovane, giunti di dilatazione, nuovi cordoli, asfaltatura e nuova segnaletica. "Tra i 9 ponti che saranno riqualificati grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia per la provincia di Monza e Brianza c’è anche quello della SP 6 che interferisce con il fiume Lambro nel comune di Carate Brianza, meglio noto come Ponte di Realdino. Il contributo regionale riguarderà il risanamento generale dell’infrastruttura. Un intervento di manutenzione molto importante che il territorio si aspettava da tempo". Così Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia in merito al finanziamento dell’intervento previsto nel gennaio 2026 e approvato dalla Giunta Fontana su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi (Lega). "Grazie a questi lavori di consolidamento la Provincia potrà eseguire la necessaria manutenzione sui ponti di propria competenza beneficiando di oltre 850mila euro per il triennio 2024-2026. Si tratta di una misura dal valore complessivo di 30,7 milioni di euro" conclude il besanese Alessandro Corbetta. La scorsa primavera, dal mese di marzo, nell’ambito dell’operazione Ponti Sicuri la provincia di Monza e Brianza ha realizzato attività diagnostiche finalizzate alla valutazione delle condizioni conservative e alla progettazione di interventi di risanamento.

Sonia Ronconi