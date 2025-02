Anche il fratello del sindaco sarà in Consiglio

Novità tra i banchi del Consiglio comunale: nella maggioranza, al posto del dimissionario Marco Volpe, già capogruppo, che ha lasciato l’Italia con la famiglia per una opportunità lavorativa all’estero, entra Luca Monti (foto). Una staffetta come tante nei vari consigli comunali, ma che a Lazzate assume un valore particolare. Luca Monti, infatti, è il fratello maggiore del sindaco Andrea Monti. È il figlio primogenito di Cesarino Monti, indimenticato sindaco e senatore, scomparso nel 2012, che a Lazzate scrisse, senza dubbio, un pezzo di storia della Lega. Lo ha ricordato al suo esordio tra i banchi lo stesso nuovo consigliere comunale Luca Monti: "Volevo condividere la grande emozione per essere entrato in questo Consiglio comunale che ho cominciato a seguire da quando avevo 15 anni. Ho vissuto molte emozioni, ho visto passare delibere e mozioni e credo che abbia fatto la storia della politica nazionale per alcuni tratti". Lo stesso Luca Monti, che nel rispetto della forma, ha chiesto la parola al fratello chiamandolo presidente, ha poi annunciato di essere stato indicato come capogruppo dal gruppo consigliare di maggioranza Progetto Lazzate 2030 (che raggruppa Lega, Forza Italia e Io amo Lazzate). Pochi giorni prima anche nella vicina Cogliate c’è stata una “staffetta“ in Consiglio comunale, questa volta nelle fila dell’opposizione. Nel gruppo Progetto in Comune ha rinunciato all’incarico per motivi di lavoro Paolo Bianchi, che era stato il candidato sindaco sconfitto nella tornata elettorale del 2023. Al suo posto è entrato Matteo Fabris, che ha esordito nella seduta di sabato.

