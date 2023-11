Ambulatori a disposizione per i vaccini

Prosegue la campagna per la vaccinazione antinfluenzale sul territorio, da lunedì scorso porte aperte a tutti negli hub brianzoli. Per accedere "bisogna solo prenotare l’appuntamento sul sito vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it", ricorda l’Asst. Ci si potrà proteggere anche nei centri aziendali. L’offerta di sedi è ampia: Desio, Cesano Maderno, Muggiò, Limbiate, Lissone, Usmate, Monza, Brugherio per le punture riservate ai bambini, mentre le 7 case di comunità (Lissone, Brugherio, Monza, Giussano, Limbiate, Cesano, Vimercate) sono destinate agli adulti. Nello stesso momento si potrà ricevere anche la somministrazione del nuovo vaccino anti Covid, l’appello "è a fare questa scelta" visto il rialzo dei contagi, soprattutto per i più fragili, anziani e giovani con malattie croniche.

Bar.Cal.