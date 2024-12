Ambiente e sicurezza. E un “centralone“ per gestire i bisogni

Garantire la sicurezza degli edifici e di conseguenza la protezione della popolazione scolastica è al primo posto nel calendario triennale 2025-2027 delle opere pubbliche in materia di edilizia scolastica della Provincia MB. Nel territorio di Monza e della Brianza, la Provincia gestisce 30 istituti scolastici, molti dei quali distribuiti su più edifici, per un totale di 58 strutture. La popolazione scolastica che vive, studia e lavora in questi spazi è di circa 35mila persone.

Tra gli interventi previsti, si contempla l’adeguamento antincendio di quattro istituti scolastici, migliorando la gestione in caso di emergenza, riducendo i rischi e assicurando ambienti di apprendimento più sicuri. Le scuole coinvolte: l’ITI P. Hensemberger di Monza (900mila euro), l’ISIS Mosè Bianchi di Monza (900mila euro), l’IIS Da Vinci di Carate Brianza, per 530.400 euro, il Centro scolastico di Lissone, per 540.400 euro.

Inoltre, sono previsti interventi di efficientamento energetico su due istituti: l’ITI Da Vinci di Carate Brianza, per 6.600.000 euro e all’IISS Ghandi di Besana Brianza per 3.418,326 euro. Le migliorie comporteranno una riduzione dei consumi energetici e dei costi operativi.

"Nonostante l’esigua dotazione di personale – specifica il presidente della Provincia Luca Santambrogio – siamo riusciti a pianificare e avviare interventi complessi, garantendo la sicurezza e l’efficienza energetica degli edifici scolastici. L’investimento previsto per questi lavori ammonta a circa 13 milioni, una cifra significativa che dimostra l’impegno della Provincia nel migliorare le strutture scolastiche e nel garantire ambienti sicuri e sostenibili per gli studenti".

Nel 2024 la Provincia ha riutilizzato avanzi di amministrazione accumulati negli anni: tanti gli interventi, dal miglioramento sismico e adeguamento antincendio dell’ISS M.K. Ghandi di Besana Brianza (1,9 milioni) all’adeguamento antincendio di Liceo Carlo Porta a Monza e ISS M.L. King di Muggiò (556.500 euro), fino all’acquisto della nuova tensostruttura impianto sportivo dell’Istituto Omnicomprensivo di Vimercate (200mila euro).

È stata introdotta la metodologia BIM (Building Information Modeling) per migliorare la progettazione e la gestione delle infrastrutture e adottato un nuovo applicativo. Le segnalazioni provenienti dalle scuole saranno inoltrate attraverso un unico canale, semplificandone gestione e monitoraggio e garantendo una risposta tempestiva ed efficiente. Il progetto è costato 73mila euro per l’avvio della metodologia BIM, 21.500 euro per l’applicativo per la gestione delle segnalazioni e 180mila euro per il servizio sperimentale manutenzione preventiva.

C.B.