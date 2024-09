Amatriciana in piazza per i terremotati

Amatriciana per tutti in piazza del Mercato. Oggi, alle 12.30, a Sulbiate cucinano gli ospiti di Amatrice: lo sfizioso piatto di spaghetti sarà realizzato con la ricetta originale, appuntamento più atteso del Festival di fine estate organizzato nel borgo per raccogliere fondi per il paesino del Lazio terremotato. Ieri sera, il concerto di Gatto Panceri, oggi la festa continua. L’intero ricavato dell’appuntamento sarà destinato alla Pro loco degli amici, colpiti nel 2016 da una delle sequenze sismiche più disastrose mai registrate nel Centro Italia. La gara di solidarietà scattata in tutto il Paese per la ricostruzione non è mai finita e Sulbiate non dimentica. Bar.Cal.