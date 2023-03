Alza il gomito e si schianta con il trattore

Alla guida di un trattore si schianta contro una recinzione e i pali della fermata del bus.

È accaduto in via Comasinella, protagonista un 56enne autista di Meda, alla guida di un trattore stradale. La pattuglia Pronto Intervento lo ha sottoposto al test dell’etilometro con esito di 1,61 gl; l’autista, che in quanto conducente professionale avrebbe dovuto avere un tasso alcolemico pari a 0, è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente ritiro della patente e sanzionato sia per l’omesso controllo del veicolo sia per il danneggiamento della segnaletica stradale. Un secondo incidente è stato causato da un 61enne che, probabilmente a causa di una distrazione, ha tamponato l’ultima delle auto incolonnate in attesa al passaggio a livello e si è ribaltato.

V.T.